شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ترك يطالب بعزل المتعاطفين مع الإخوان من الجهاز الإداري للدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، بعزل كل من عمل وتعاطف مع جماعة الإخوان الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

وتابع «ترك» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «المنشقون عن جماعة الإخوان، ينفصلون تنظيميا فقط، وليس فكراً»، مطالبا الشعب المصري بالتعامل مع الإخوان على أنها جماعة سياسية استخباراتية، توظف الدين لأغراضها.

وطالب «ترك» وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية بمساندة جهود الأزهر الشريف، مؤكدا أن المؤسسة الشريفة تواجه محاولات الإخوان لإسقاط الدولة. واختتم «ترك» «المجرم يوسف القرضاوى، أفتى للشباب بتدمير وحرق مصر».