شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان لدى القاهرة: ألف مصري تخرجوا من الجامعات اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير اليابان لدى مصر، ماساكى نوكى، إن خريجى الجامعات اليابانية من المصريين لمنحة «MEXT» وصل عددهم إلى نحو ألف خريج ويصنعون روابط قوية بين البلدين، مشيرا إلى أن عدد اليابانيين في مصر حوالى ألف شخص، جاء ذلك خلال كلمته، مساء اليوم الإثنين، في حفل استقبال خريجى الجامعات اليابانية في حضور الدكتور فاروق إسماعيل الرئيس الفخرى، ورئيس جمعية خريجى الجامعات اليابانية، وعدد من الخريجين، فضلا عن الدكتور هاني هلال وزير التعاليم العالي الأسبق.

وأوضح السفير أن هناك 8 طلاب دراسات عليا، وطالبا واحدا من مرحلة البكالوريوس سيسافرون للدراسة في اليابان بمنحة الحكومة اليابانية «MEXT» في شهرى أبريل وأكتوبر من هذا العام.

وتابع: «نحن في سفارة اليابان نجتهد في العمل على تشجيع الطلبة المتفوقين على السفر للدراسة في اليابان، من خلال تنظيم معارض عن الدراسة في اليابان بالتعاون مع جامعة كيوشو وغيرها من فعاليات التعريف بالدراسة في اليابان»، مشيرا إلى أن «خريجى الجامعات اليابانية السابقين هم من يحملون على عاتقهم بناء مستقبل مصر، والمساهمة في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين».