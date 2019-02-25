شكرا لقرائتكم خبر عن الملك عبدالله الثاني يهاتف الرئيس السيسي (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الملك عبدالله الثاني، في اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وهنأ العاهل الأردني الرئيس السيسي بنجاح مصر في استضافة القمة العربية الأوروبية الأولى، معربا عن تمنياته في أن تشكل القمة محطة جديدة من التعاون والشراكة بين الدول العربية والأوروبية.