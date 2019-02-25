شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل البحريني في رسالة للسيسي: سنظل سندًا لمصر في كل الظروف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الاثنين، شرم الشيخ، بعد أن ترأس وفد مملكة البحرين إلى أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى.

وبعث ال خليفه برقية شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي قال فيها: «فإنه ليسرنا ونحن نغادر جمهورية مصر العربية الشقيقة بعد انتهاء أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى، أن نعبر لكم عن خالص شكرنا وتقديرنا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن الوفادة الذي أحطتمونا به، مؤكدين عميق اعتزازنا بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين على المستويات كافة كما نتقدم إلى فخامتكم بخالص الشكر على جهودكم البناءة ومساعيكم المقدرة في تعزيز سبل التعاون المثمر بين الدول العربية والدول الأوروبية بما يدعم القضايا والمصالح العربية، وما طرحتموه من رؤى متطورة وأفكار خلاقة كان لها أطيب الأثر في نجاح هذه القمة التاريخية والتوصل لنتائج هامة تلبي تطلعاتنا لمزيد من التقدم والرخاء والاستقرار للدول العربية والأوروبية على السواء وتمكينها من المواجهة الفاعلة لمختلف التحديات التي تمر بها».

وتابع: «إننا إذ نؤكد مجددا أنا سنظل لمصر سندا وعلى نهجنا الثابت بالوقوف إلى جانبها في كافة الظروف، لندعو الله تعالى أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ جمهورية مصر العربية الشقيقة ويديم عليها الأمن والاستقرار، ويوفقنا جميعا لكل ما فيه خير وصلاح شعوبنا وأمتنا العربية والعالم أجمع».