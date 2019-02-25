شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال المنافسة على مقعد نقيب الصحفيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشتعلت المنافسة على مقعد نقيب الصحفيين فى الوقت الذى واصل المرشحون لانتخابات النقابة جولاتهم مع بدء العد التنازلى لانطلاق انتخابات التجديد النصفى يوم الجمعة المقبل 1 مارس. وزار ضياء رشوان، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، أمس، مؤسسة دار التحرير (الجمهورية)، والتقى الصحفيين العاملين بها، كما زار جريدة التحرير وموقع مصراوى أمس الأول، وعقد ندوات لصحفيى هذه المؤسسات.

وكشف «رشوان» أن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا التى اتفق مع رئيس الوزراء عليها، والتى تمثل 25% من قيمة البدل الحالى، ستُصرف بدءًا من 1 يوليو المقبل بحيث يصل البدل إلى 2100 جنيه، إلا إذا دبر مبلغ الزيادة من خزينة النقابة خلال شهرين قبل موعد الموازنة الجديدة، أى فى مايو المقبل، لافتا إلى أنه تم إدراج الزيادة الجديدة ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، بجانب مبلغ كبير لدعم النقابة فى بعض المجالات، منها مشروع العلاج. وقال «رشوان»، خلال ندواته، إن الانتخابات بالنسبة له يومان؛ الأول هو يوم الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، والثانى هو العامان التاليان للنقيب والأعوام الأربعة للمجلس، وما يشغل باله دائما هو اليوم الثانى، رغبة منه فى وضع حلول للأزمات الكثيرة التى تلاحق مهنة الصحافة.

وبشأن انضمام أعضاء فى نقابات أخرى لعضوية نقابة الصحفيين، أوضح «رشوان» أن هناك حكمًا صادرًا من المحكمة الدستورية العليا منذ 25 عامًا بجواز الجمع بين نقابتين مهنيتين.

فى المقابل، قال الكاتب الصحفى رفعت رشاد، عضو مجلس إدارة أخبار اليوم، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، إن برنامجه الانتخابى يقوم على تحقيق معادلة متوازنة، تستهدف توفير مزيد من الخدمات للصحفيين وتعظيم بند الحريات الصحفية، مشيراً إلى أنه سيعمل على استعادة هيبة المهنة وحماية كرامة الصحفيين حال فوزه فى الانتخابات المقرر إجراؤها الأول من مارس المقبل.

وأضاف «رشاد»، خلال ندوته بإحدى المؤسسات الصحفية، أن ضمانات تنفيذ الوعود الانتخابية هى حسن اختيار المرشح نفسه، متابعاً: «أنا مش مرشح الحكومة، وإذا كان للحكومة مرشح تقول لنا عليه، وإذا كانت قد أعطت زيادة البدل لمرشح بعينه تصارحنا بذلك، كى نعرف من هو رجل الحكومة داخل النقابة».

وأضاف أنه «عندما يقول مرشح ما (أنا فى مهمة)، فعلينا أن نسأله: (ما هى هذه المهمة التى جئت لتنفيذها؟)»، متابعاً: «ماحدش يقول الحكومة عايزة مين ومش عايزة مين، الحكومة عايزة اللى عايزاه، المهم إن كل صحفى يذهب ويدلى بصوته ويعبر عن اختياره ورأيه».