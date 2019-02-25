شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يزور مصابي تفجير الدرب الأحمر الإرهابي في مستشفى الحسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مساء الاثنين، مصابي التفجير الإرهابي الذي وقع يوم الاثنين الماضي بمنطقة الدرب الأحمر، والذين يتلقون العلاج في مستشفى الحسين، التابع لجامعة الأزهر.

ووجه شيخ الأزهر بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين، وهم سيدة وطفل وطالب تايلاندي يدرس في جامعة الأزهر، حتى اكتمال شفائهم، كما قرر شيخ الأزهر تقديم منحة دراسية للطالب التايلاندي، وتوفير سكن طلابي له بمدينة البعوث الإسلامية.

وشدد شيخ الأزهر على أن تلك التفجيرات الإجرامية لن تنال من صمود وعزيمة الشعب المصري، أو تقلل من إصراره على دحر عصابات الإرهاب وتطهير أرض الوطن من دنسها، مؤكدا وقوف المصريين بمختلف توجهاتهم خلف مؤسسات الدولة في حربها ضد تلك العصابات.