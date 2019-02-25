شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يتعهد بتحويل «فوسفات أبوطرطور» لنموذج نجاح مثل «ظهر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعهد طارق الملا، وزير البترول، بتحويل مشروع فوسفات أبوطرطور إلى قصة نجاح تشبه مشروع حقل ظهر لاستخراج الغاز الطبيعى، وذلك بقوله خلال أول زيارة له للمشروع بمحافظة الوادى الجديد، أمس: «سيتحول إلى خلية عمل الفترة المقبلة لضمان سرعة الإنتاج».

وأضاف الوزير أنه من الضرورى تهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب لتنمية واستغلال الثروات التعدينية من خلال إقامة مشروعات اقتصادية تحقق القيمة المضافة لثروات مصر التعدينية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على الانتهاء من الإجراءات التشريعية لتعديل بعض بنود قانون الثروة المعدنية بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين والجهات المعنية بالدولة بهدف تشجيع الاستثمار وجذب الشركات العالمية. ويجرى حالياً تنفيذ أعمال مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبوطرطور فى المحافظة، التابع لشركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، حيث أوضح الوزير أن المشروع الجديد تصل تكلفته الاستثمارية لنحو 800 مليون دولار بطاقة إنتاجية 500 ألف طن سنوياً من حامض الفوسفوريك، وأنه من المقرر أن يعمل على استغلال وتصنيع خام الفوسفات الموجود باحتياطيات كبيرة بمنطقة هضبة أبوطرطور، حيث سيتم إنتاج الحامض الذى يعد المادة الخام الأساسية فى صناعة الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، بما يساهم فى تلبية جانب كبير من احتياجات وخطط الدولة المنشودة فى مجالات التنمية الزراعية. وأكد الملا أن الوزارة تستهدف إقامة صناعات مكملة لمعالجة الخامات التعدينية وتحويلها لمنتجات نهائية بما يؤدى لتأمين احتياجات السوق المحلية، فضلاً عن تحقيق أعلى قيمة مضافة وعائد اقتصادى جديد للدولة من خلال تصدير الفائض.

من جانبه، أوضح المحافظ محمد الزملوط أنه ستتبع المشروع مشروعات أخرى قائمة على المنتج ما سيشجع على جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

وأوضح خالد الغزالى حرب، رئيس شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، أن المشروع سيعتمد على 2 مليون طن سنوياً من خام الفوسفات بالهضبة، كمدخل رئيسى للإنتاج، حيث يضم المجمع 3 وحدات، منها وحدة لإنتاج حمض الكبريتيك المركز بطاقة 1.6 مليون طن سنوياً، وأخرى لإنتاج حمض الفوسفوريك، ووحدة لمعالجته بعد الإنتاج للوصول لدرجة النقاء المطلوبة، فضلاً عن توليد الكهرباء من الطاقة الحرارية المنتجة من وحدة الإنتاج بطاقة 33.5 ميجاوات لاستخدامات المجمع الصناعى والمنطقة السكنية وضخ الفائض فى الشبكة القومية للكهرباء. وقال حرب إنه جار دراسة إعادة تأهيل خط السكة الحديد «أبوطرطور- قنا- سفاجا» لاستخدامه كناقل للبضائع، ومن المخطط ازدواج هذا الخط مستقبلاً واستخدامه لنقل الركاب، كما أنه جار دراسة إعادة تأهيل رصيف أبوطرطور التعدينى بميناء سفاجا وكذلك تأهيل السيور الناقلة لخام الفوسفات فى موقع الشركة بالهضبة.

وأشار «حرب» إلى أن اختلاف أسعار البيع لخامات الفوسفات فى السوق العالمية، والتنافس بين الشركات المحلية للاستحواذ على تصدير كميات لبعض الأسواق ولنفس المستهلك، يتسبب فى انخفاض سعر البيع، ما يضر بالمنتج المصرى، ولذا تم تأسيس الشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، بهدف تنظيم سوق الفوسفات ووضع السياسة التسعيرية العادلة للخام المصرى.