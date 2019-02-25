شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق إسماعيل: خريجى الجامعات اليابانية من المصريين فى مواقع مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الدكتور فاروق إسماعيل، الرئيس الفخرى لرابطة خريجى الجامعات اليابانية فى مصر، بـ"ماساكى نوكى"، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، خلال حفل استقبال خريجى الجامعات اليابانية من المصريين، مؤكدا أنه يلقى كلمة سنوية بهذا الحفل، قائلا: "هذا أول لقاء لنا كخريجين مع السفير اليابانى ماساكى نوكى ونشكر السفير اليابانى السابق فى مصر لكل جهوده التى بذلها".

وأضاف إسماعيل، بكلمته خلال حفل استقبال خريجى الجامعات اليابانية من المصريين الذى أقامته السفارة اليابانية بمقرها اليوم الإثنين، أن العلاقات الثقافية بين مصر واليابان تتميز بالقوة والرصانة، قائلا: "معظم خريجى الجامعات اليابانية من المصريين الآن فى مواقع مهمة فى مصر ويمثلون مثلا حيا على عمق التعاون بين البلدين".

وأضاف إسماعيل أن تجربة المدارس اليابانية انطلقت فى أنحاء مصر، قائلا: "نقدر مساعدة اليابان فى كل المجالات وعلى رأسها التعليم والصحة والثقافة وواحدة من ذلك مساهمتها المشكورة فى المتحف المصرى الكبير الذى سيتم افتتاحه العام المقبل ، ونشكر اليابانيين على جهودهم لمساعدة المصريين".