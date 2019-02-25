شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..بشار الأسد يزور طهران ويلتقي خامنئي وروحاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس السورى بشار الأسد زيارة للعاصمة الإيرانية طهران والتقي خلالها بالقائد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي والرئيس حسن روحانى. . الأسد وخامنئى

الأسد وخامنئى وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن لقاء الأسد بخامنئى تطرق للمناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ونشرت الوكالة لقطات من اللقاء الذى جمعهما .

جانب من اللقاء

روحانى وبشار الأسد

روحانى وبشار الأسد

مباحثات روحانى والأسد

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