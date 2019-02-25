بعد 4 سنوات.. مديرة مستشفى أبو الريش الياباني تتقدم باستقالتها وتنفي خلافها مع العميدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أكدت الدكتورة رانيا حجازي، مديرة مستشفى أبو الريش الياباني، أنها تقدمت استقالتها من منصبها منذ 4 أيام لعميدة الكلية الدكتورة هالة صلاح الدين، نافية ما تردد عن وجود خلاف مع عميدة طب قصر العيني.

وقالت حجازي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إنها أتمت رسالتها تجاه المستشفى بعد 4 سنوات قضتها على رأس الإدارة، وأن قراراها جاء بناءًا على رغبة شخصية في تجديد دماء الإدارة بالمستشفى.

وأضافت حجازي، أنها ستعود لتعمل أستاذة في طب الأطفال مجددًا بالكلية بعد تسليمها المنصب للمدير الجديد الذي تستقر عليه العميدة، موضحة أن قرار تعيين مدير مستشفى أبو الريش تصدره عميدة الكلية ويتم التجديد شهريًا.

وأضافت، أن عدد الذين استقالوا من إدارة المستشفي أبو الريش الياباني اثنين فقط، وسيظل عدد اثنين من النواب، والذين سينجحوا في إدارة المستشفي دون أي خلل، لحين تعيين مدير جديد.

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