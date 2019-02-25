"حريق بالقصر العيني واستدعاء مالك كلبين عقرا طفل مدينتي".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

بعد حجزهما بالحجر البيطري.. النائب العام يستدعي مالك كلبين عقرا "طفل مدينتي"

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بضبط كلبين عقرا طفلًا بـ"مدينتي" التابعة لقسم القاهرة الجديدة، وإيداعهما الحجر البيطري تحت الملاحظة لمدة 15 يومًا.

وقالت النيابة العامة في بيانها اليوم الإثنين، إنه تم تشكيل لجنة من مديرية الطب البيطري لفحص الكلبين موضوع الواقعة وبيان نوعهما وجنسهما وبيان إذا كان أي منهما يعاني مرضًا من عدمه، وإذا كان صادرًا لهما تراخيص من مديرية الطب البيطري من عدمه.

وأضافت النيابة أنه تم استكمال التحقيقات في الواقعة بسؤال شهود الواقعة وسؤال والد الطفل المجني عليه واستدعاء مالك الكلبين.

"ضربوني وأخدوا التوك توك بالعافية".. أمن القاهرة يوقع بتشكيل عصابي بالبساتين

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط مرتكبى واقعة سرقة مركبة توك توك كرهاً عن قائدها بدئرة قسم شرطة البساتين والتعدى عليه بسلاح أبيض وإصابته.

تبلغ لقسم شرطة البساتين من كلا من "سيدة.ع"، 31 سنة، ربة منزل، و"سعيد.ش"، 16سنة، سائق مركبة توك توك ، ومقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام (مصاب بكدمات بالوجه وسحجه بالقدم اليسرى) .. بأنه حال سير الثانى بدراجة نارية " توك توك" ملك المبلغة الأولى بدائرة القسم إستوقفه شخصان " أدلي بأوصافهما التقريبية " ، وطلبا توصيلهما لمنطقة صقر قريش بدائرة القسم ، وفور وصولهم قاما بالتعدي عليه بالضرب "ضربوني بسلاح أبيض وأخدوا التوك توك بالعافية وهربوا".

4 سيارات تخمد حريقا في مخزن إشغالات مدينة الشيخ زايد

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، حريقا اندلع في مخزن إشغالات مدينة الشيخ زايد، دون وقوع إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد ادخنة من قطعة أرض بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 4 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق وحصره في مساحة 140 مترا من أصل 10 آلاف متر.

بائع يقتل شقيقه وسط الشارع بالدرب الأحمر

حصل "الخليج 365" على فيديو يرصد لحظة قيام بائع بقتل شقيقه في الدرب الأحمر.

ويظهر في الفيديو المتهم خلال مطاردة شقيقه والاعتداء عليه بـ"كزلك" حتى سقط غارقًا في دمائه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وإحالته للنيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

تأجيل محاكمة 32 متهمًا بخلية "ميكروباص حلوان" لـ 26 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتي أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان، لجلسة 26 مارس المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع.

مصدر يكشف سر سيدة في السطو على محل ذهب بحدائق الأهرام

قال مصدر أمني مطلع على التحقيقات في واقعة السطو المسلح على محل مجوهرات "الطويل" بمنطقة حدائق الأهرام منذ 10 أيام، إنه جاري ضبط العقل المدبر للحادث.

أضاف المصدر -الذي رفض نشر اسمه- أن المتهمين الأربعة الذين تم ضبطهم خلال الساعات الماضية أكدوا ان زوجة أحدهم كانت صاحبة فكرة الحادث، وأنها اقترحت الامر عليه خلال زيارتهما لاحد أقاربهما بالقرب من الشارع الواقع فيه المحل.

وسطا 4 ملثمين مدججين بالأسلحة النارية "بندقية آلي، طبنجة" على محل مجوهرات بشارع الجيش بالبوابة الرابعة، واستولوا على كميات كبيرة من المشغولات الذهبية تقدر قيمتها بنحو 6 ملايين جنيه، وتسببوا في إصابة نجل مالك المحل بطلق ناري بالبطن.

بتهمة "القتل والإصابة" الخطأ.. إحالة مدير مدرسة بالمرج لمحكمة الجنح

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عزالدين عبدالشافي، المحامي العام الأول للنيابات، بإحالة مدير مدرسة "المنارة" بالمرج لمحكمة الجنح في واقعة سقوط سور مبنى داخل المدرسة ما أسفر عن وفاة تلميذ وإصابة آخرين.

وكشف التقرير أن المبنى المنهار الملحق بالمدرسة، لم تصدر له تراخيص بناء ولم تحرر بشأنه مخالفات قبل انهيار السور، ونسبت النيابة للمتهم تهمة القتل والإصابة الخطأ.

طفل يلقي بنفسه من الطابق الثامن.. والتحقيقات: مريض نفسي

استعجلت نيابة عين شمس، برئاسة المستشار شريف عيسوي، تقرير الطب الشرعي بشأن طفل ألقى بنفسه من الطابق الثامن لعقار في عين شمس.

واستمعت النيابة لأقوال أهلية المتوفى (15 سنة)، الذين أكدوا خضوعه لعلاج من أحد الأمراض النفسية، وأكدت التحريات ما جاء بأقوالهم وأنه "مريض نفسي".

حريق بمستشفى قصر العيني.. والمطافئ تدفع بسيارات لإخماده

نشب حريق منذ قليل، بمستشفى قصر العيني، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة، بسيارات إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق في إحدى مباني مستشفى قصر العيني، وعلى الفور أمر اللواء أسامه فاروق، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بقوات إطفاء و4 سيارات للسيطرة على الحريق، وقاد العميد أيمن الأهل نائب مدير الحماية المدنية لقطاع غرب القاهرة عملية الإطفاء وسرعة منع امتداد خطر النيران إلى عنابر وغرف المرضى.

الإعادة في أبريل.. الجريدة الرسمية تنشر الجدول الزمني لانتخابات أشمون بعد التعديل

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بتعديل الجدول الزمنى للانتخابات التكميلية بالدائرة الخامسة بأشمون، ومقرها مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وجاء في المادة الأولى من قرم القرار رقم 18 لسنة 2019، أن الهيئة قررت تعديل مواعيد جولة الإعادة (إن وجدت)، بالانتخاب التكميلي بالدائرة المشار إليها بعالية وفق الجدول الإجرائي والزمني المرفق.

وكانت أعلنت الهيئة، في وقت سابق عن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب على مقعد أشمون.