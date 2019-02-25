أخبار مصر | الموافقة على اتفاق التعاون المالي والفني بين مصر وألمانيا.. أبرز ماجاء في الجلسة العامة للبرلمان (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الموافقة على اتفاق التعاون المالي والفني بين مصر وألمانيا.. أبرز ماجاء في الجلسة العامة للبرلمان (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، اتخاذ العديد من القرارات أهمها، موافقة البرلمان على اتفاق التعاون المالي والفني بين مصر وألمانيا، وإحالة اتفاقية و6 مشروعات قوانين للجان النوعية لمناقشتهم.

ورصدت "الخليج 365" أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:

البرلمان يوافق على اتفاق التعاون الفني والمالي بين مصر وألمانيا

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 2019، بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2016، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018.

وجاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية، بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والطاقة والبيئة، والعلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

وجاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 68 لسنة 2019، بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون المالي لعام 2016، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018.

على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

البرلمان يحيل اتفاقية و6 مشروعات قوانين للجان النوعية لمناقشتهم

أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، اتفاقية و6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها.

رئيس البرلمان: الدولة المصرية أصبح لها حضور بارز على الساحتين الأفريقية والعالمية

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، إن الدولة المصرية أصبح لها حضور بارز على الساحتين الأفريقية والعالمية، بفضل المسيرة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد أن كثرت الأقاويل من الحاقدين والكارهين، أن الدور المصرى تراجع داخليا وخارجيا.

وأضاف عبدالعال، أن المعادلة تغيرت بفضل عمل مخلص ودؤوب وأداء احترافى وإدراك وطنى، بدور مصر، ومكانتها مؤكدا أن الرئيس السيسي استعاد لمصر دورها الخارجى بقوة يساهم في رسم الخريطة من جديد على المستوى القارى والإقليمي، ويرسم بعقلية وطنية أفكار مبتكرة تجعل من الدور المصرى مطلبا على المستوى العربى والأفريقى والأوروبي لحل الأزمات، مُضيفا أن ذلك انعكس على حضور كبير من كبار دول العالم، الذين توافدوا على شرم الشيخ للمشاركة في أول قمة عربية أوروبية، بناءً على مبادرة مصرية خالصة وافق عليها القادة العرب، في قمتهم الماضية بالبح الميت بالأردن ورحب بها زعماء العالم لإدراكهم قدرة مصر في توفير غطاء وشبكة أمان في مواجهة خطر الإرهاب والذي يمثل مشكلة لكل المنطقة.

رئيس البرلمان يعترض على طلب وزير الشباب بتعديل قانون الرياضة

طالب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، بتعديل قانون الرياضة وذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الخولي عن عدم اعتماد الجمعية العمومية لنادي الزمالك بالرغم من مسلك النادي للطرق التي نص عليها القانون الجديد والتزام النادي بسداد مبلغ 500 ألف جنيه لوزارة الشباب والرياضة لإقامة الجمعية العمومية واعتماد قراراتها.

من جانبه اعترض الدكتور على عبد العال قائلا: "القانون صدر من مجلس النواب وليس به سوى تفسير واحد لا يحتمل التغير وهو مسئولية الوزير باعتباره الجهة الإدارية في اعتماد الجمعيات العمومية والتصديق على ما صدر عن تلك الجمعيات".

عبدالعال يرفع الجلسة العامة للبرلمان.. والانعقاد 10 مارس

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، وذلك بعد نظر 54 طلب إحاطة وأربع أسئلة وتسعة طلبات مناقشة، موجهة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، حول القضايا الرياضية المختلفة، على أن يعود المجلس للانعقاد فى 10 مارس المقبل.