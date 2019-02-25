أخبار مصر | أميرة العادلي في زيارة لأسرة "الفجـر" ضمن جولاتها الانتخابية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أميرة العادلي في زيارة لأسرة "الفجـر" ضمن جولاتها الانتخابية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الزميلة أميرة العادلي المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، مساء اليوم، بجولة داخل مؤسسة "الفجـر"، ضمن جولاتها الانتخابية. وناقشت الزميلة، محرري "الفجـر" في برنامجها الانتخابي، وقامت بالرد على كافة الاستفسارات التي تخص قضايا النقابة والمهنة.

وتضمن البرنامج العمل على إنشاء صندوق طوارئ ووثيقة تأمن الصحفيين، فضلًا عن تخفيضات وسائل النقل والإسكان الاجتماعي وتحسين وتطوير مشروع العلاج، وإقامة معرض دائم للمستلزمات الأساسية من ملابس وأدوات مدرسية ومستلزمات تكنولوجية، وأكدت نه أصبح جاهزًا للتنفيذ.

كما أشارت "العادلي" إلى تخصيص لجنة للمرأة تعمل على قضايا ومشاكل الصحفيات، واستكمال ما تم الوصول إليه لحل مشاكل الصحفيين الحزبيين، والعمل على الانتهاء من ميثاق العمل الصحفي بعد حوار مع جموع الصحفيين.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.

وكانت أرسلت اللجنة خطابًا لمجلس الدولة، لمطالبته بإشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية، وذلك بناءً على قرار مجلس النقابة خلال اجتماعه الذي انعقد الأسبوع قبل الماضي.