أخبار مصر | حاتم زكريا في زيارة لـ"الفجـر": يجب رفع الحد الأدنى لعقد عمل الصحفي إلى 2000 جنيه (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حاتم زكريا في زيارة لـ"الفجـر": يجب رفع الحد الأدنى لعقد عمل الصحفي إلى 2000 جنيه (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام حاتم زكريا سكرتير عام نقابة الصحفيين، والمرشح لعضوية مجلس النقابة لدورة تالية، بجولة داخل مؤسسة "الفجـر"، مساء اليوم، ضمن جولاته الانتخابية.

وقال "زكريا" إن برنامجه الانتخابي هذه المرة يتعلق بتحسين أحوال الصحفيين المعيشية والمهنية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك عبر آليات تنفيذية واضحهة، أهمها تفعيل عقد العمل الموحد، ورفع الحد الأدنى لعقد العمل النقابي، ليصل إلى 2000 جنيه، بدلًا من 1200 جنيه، مع افتراض زيادة سنوية لا تقل عن 25 %، لتناسب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وأضاف خلال جولته، ورده على استفسارات الزملاء، أنه من المهم ربط بدل التدريب والتكنولوجيا بعضوية النقابة، وإضفاء صيغة عادلة عليه وموحدة لكل الأعضاء، لا يختلف من مؤسسة لأخرى، ولا يحق لأي جهة كانت أن توقفه، مؤكدًا أنه حق أصيل لكل صحفي عضو جمعية عمومية لنقابة الصحفيين.

وأكد "زكريا" أن برنامجه الانتخابي، يتضمن تأسييس صندوق تأمين ودعم البطالة، برأس مال يبدأ من 50 مليون جنيه، ويشمل المتعطلين على قدم المساواة بدون تمييز بين متعطل حزبس أو متعطل غير حزبي، ويكون لهذا الصندوق صلاحيات تمويل تدريب وإكساب المهارات للزملاء، لمنحهم مهارات سوق العمل العصرية، والتي تشهد تطورًا متسارعًا طوال الوقت.

وتابع: "كل هذا بالإضافة إلى إعادة إصدار مجلة الصحفيين، لتكون منبرًا مستقلًا، يعبر فيه الصحفيون عن آرائهم وتطلعاتهم، فضلًا عن التشريعات الكفيلة بدعم الزملاء بالمعاشات في قضيتهم العادلة أمام المحكمة الدستورية".

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.