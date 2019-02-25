أخبار مصر | جبهة شباب الصحفيين تعلن دعمها ومساندتها لـ ضياء رشوان في انتخابات "الصحفيين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جبهة شباب الصحفيين تعلن دعمها ومساندتها لـ ضياء رشوان في انتخابات "الصحفيين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جبهة شباب الصحفيين عن دعمها ومساندتها الكبيرة للمرشح على منصب نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي ضياء رشوان والذي يمتلك رؤية متميزة ومختلفة للارتقاء بالمهنة وتحقيق آمال وطموحات الزملاء في مختلف الإصدارات الصحفية والمواقع الالكترونية، مؤكدة الجبهة على إن رشوان لديه برنامج طموح وقوى يرسخ من خلالة لمقومات الحق والخير والعدل والمساواة ويمكن تحقيقه على أرض الواقع بعيدا عن الوعود الزائفة.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن اختيار أعضاء الجبهة للزميل ضياء رشوان جاء بأغلبية تصويت كاسحة بنسبة 100% ليس فقط لتاريخة المشرف والمشرق في العمل الصحفي على مدار سنوات طويلة ولكن أيضا لإيماننا الشديد بالرسائل الوطنية التي أطلقها في جميع ندواتة وزياراتة للمؤسسات الصحفية المختلفة.

وأضاف طوالة أن ضياء رشوان قادر على رسم الخريطة الصحفية من جديد في ظل ازهي وابهي عصور الحرية التي يعيشها الصحفي في مصرنا الغالية، و قادر أيضا على كشف وفضح خفافيش الظلام من الذين ينتمون للمهنة بالصدفة أصحاب الشعارات الرنانة المزيفة الذين يسعون بكل قوة لتحويل قلعة الحريات إلى ستار للعمليات المشبوهة لأعضاء الجماعة الإرهابية ولن نسمح لهم أبدا بتحقيق أحلامهم الوهمية الخيالية وسنضع أيدينا في يدية للحفاظ على المكتسبات التي حققها النقيب عبد المحسن سلامة ويستكملها رشوان من أجل حياة أفضل ومستقبل مشرق لكل الصحفيين.