انت الان تتابع كيف تسيطر وزارة الأوقاف على 25 ألف زاوية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الأوقاف يخاطب الهيئات والجهات المعنية بعدم تدشين زوايا أسفل العمارات إلا بتصريح كتابي.. ورئيس القطاع الدينى لـ"التحرير": نسيطر عليها بالمتابعة والمحاضر للمخالفين

وجه وزير الأوقاف، الدكتور مختار جمعة، خلال الساعات الماضية، خطابا إلى جميع المحافظين بشأن التأكيد على عدم السماح بفتح أي زوايا أسفل العمارات، أو بينها، أو بأي طريق من الطرق دون تصريح كتابي مسبق من الوزارة والمحافظة معا، فى محاولة للحد من عمل الزوايا. ووفقا البيانات الرسمية الصادرة من الأوقاف، هناك أكثر من 25 ألف زواية مسجلة بالدفاتر الرسمية بالأوقاف فى شتئ محافظات الجمهورية، فضلا عن وجود ما يزيد عن 30 ألف زواية غير رسمية فى شتئ محافظات الجمهورية، الأمر الذى يفتح معه العديد من التساؤلات أبرزها كيف تسيطر وزارة الأوقاف على 25 ألف زاوية؟

وبحسب ما يراه المراقبون والمحللون، فإن قرار الوزير يستدعي ضرورة العمل وبقوة على تضافر جهود المؤسسات للحد من خطورة تلك الزوايا فكريا ليس بالتشديد على تصاريح إقامتها بحسب بل العمل ايضا على تقنين أوضاع الزوايا القائمة بالفعل، واصفين قرار الوزير بأنه يأتي فى إطار الحد من عمل الزوايا. المراقبون أكدوا فى

وبحسب ما يراه المراقبون والمحللون، فإن قرار الوزير يستدعي ضرورة العمل وبقوة على تضافر جهود المؤسسات للحد من خطورة تلك الزوايا فكريا ليس بالتشديد على تصاريح إقامتها بحسب بل العمل ايضا على تقنين أوضاع الزوايا القائمة بالفعل، واصفين قرار الوزير بأنه يأتي فى إطار الحد من عمل الزوايا. المراقبون أكدوا فى تصريحاتهم لت"التحرير"، أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الوزارة فى ضبط سيطرتها على تلك الزوايا، هو كثافة عددها فى شتئ محافظات الجمهورية، خاصة وأن الوزارة لا تملك أدوات فعلية للرقابة على تلك الزوايا، نتيجة للعجز الشديد بين عدد الأئمة والمساجد، الأمر الذى يجعل هناك معضلة كبرى لدى الوزارة فى تكثيف لجان المتابعة والمرور، فضلا إلى أن هناك الالاف الزوايا غير المسجلة لا تعلم عنها الوزارةشيئا. أدوات تفعيل القرار دافع الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بالأوقاف، عن موقف الوزارة فى إحكام قبضتها على المساجد والزوايا بشكل عام، مؤكدا أن حرب الوزارة على الزوايا ليست وليدة اليوم، وإنما منذ سنوات نجحت فيها الوزارة فى التصدى لتلك الزوايا، ابتداء من منع اقامة صلوات الجمعة بها، وتكثيف لجان المتابعة والمررو على منظومة العمل داخل تلك الزوايا، ومعاقبة كل من يعتلي منبرها بالمخالفة للقانون وحظر الدروس بها. وحول عجز اعداد الأئمة بمقارنتها بعدد المساجد وتأثير ذلك على عدم تفعيل الرقابة الكاملة على الزوايا، علق طايع قائلا: أن الوزارة فتح الباب امام عمل خطباء المكافاة من أجل سد العجز، فضلا على أصدار تعليمات مباشرة لكل المديريات بتكثيف حملات المتابعة والمرور، ومنح بعض رجال الأوقاف للضبطية القضائية للتعامل مع كل المخالفات وفى مقدمتها الزوايا، بمحاسبة القائمين عليها، ويالفعل حررت مئات المحاضر الخاصة بالزوايا. عن أدوات تفعيل القرار الخاص بمنع أقامة أى زوايا إلا بتصريح كتابي، قال الشيخ طايع لـ"التحرير"، أنه بموجب المنشور الصادر عن وزارة الأوقاف، سيكون هناك تنسيق تام بين الوزارة وكافة الجهات المعنية فى هذا الصدد، وفى مقدمتهم المحافظين، كما تم مخاطبة وزير التنمية المحلية بذلك وكذلك مخاطبة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بشأن عدم سماح هيئة المجتمعات العمرانية بفتح أي زوايا أسفل العمارات، أو بينها، أو بأي طريق من الطرق دون تصريح كتابي مسبق من وزارة الأوقاف والمجتمعات العمرانية معا. قرارات للحد من الأفكار الشاذة قرارات للحد من الأفكار الشاذة وتابع: أن الوزارة اتخذت العديد من الاجراءات والقرارات خلال الفترة الماضية التى زادت من هيمنة الوزارة على الحقل الدعوى والمنابر بشكل خاص، منها عدم اعتلاء المنابر لغير العاملين بالمؤسسات الدينية إلا بتصريح مسبق، فضلا عن ضم جميع المساج إلى عصمة الوزارة، ووقف باب التعينات من خلال التبرع بالمساجد، واصبحت التعينيات بموجب مسابقات عامة، ومنع اقامة صلاة الجمعة بالزوايا، حفاظا على الشباب من براثن التطرف والأفكار الهدامة.اقرأ ايضا..تحرير إيجارات «الأوقاف».. معركة «جمعة» مع البرلمان قال النائب البرلمانى عمرو حمروش، آمين سر اللجنة الدينية، إن المرحلة الحالية بالتزامن مع سعي الدولة إلى تجديد الخطاب الدينى من باب مواجهة الفكر بالفكر، تتطلب منا جميعا أن نقف فى خندق واحد لمحاربة الزوايا ليس المزمع إنشاءها بل والقائمة فعليا على أرض الواقع، خاصة وأن تلك الزوايا باتت تشكل خطر على عقول الشباب، ومنبعا للأفكار المتطرفة. وأكد حمروش لـ"التحرير" أن سيبحث الأمر مع وزارة الأوقاف، مشددا أن الوزارة اتخذت العديد من الخطوات لضبط الحقل الدعوى على المنابر.

كانت هذه تفاصيل خبر كيف تسيطر وزارة الأوقاف على 25 ألف زاوية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.