شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يحرج مراسل "الألمانية": لم نتحدث عن حقوق الإنسان فى دولة معينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، على سؤال مراسل وكالة الأنباء الألمانية بخصوص مزاعم حول حقوق الإنسان فى مصر. وأحرج أبو الغيط مراسل الألمانية فى مؤتمر صحفى فى ختام القمة العربية الأوروبية، قائلا: "كنت أود أن تشارك معنا فى اجتماعات القمة، فلم يتحدث أيا من الحضور عن مسألة عدم الرضا، وما دار فى الاجتماعات تعبير عن اهتمامات، كما أن الجانب العربى والأوروبى اهتم بفلسفة مفاهيم حقوق الإنسان على الجانبين ولكن لم يتطرق أحد بالتحديد إلى هذه الدولة أو تلك أو ممارسات هذه الدولة أو تلك".

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