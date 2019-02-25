الرئيس السيسى: "نحتاج إلى حرمان العناصر الإرهابية من الوسائل المتقدمة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أننا بحاجة إلى حرمان العناصر الإرهابية من الوسائل المتقدمة التى تستخدمها للتأثير على أمننا واستقرارنا.

وقال السيسى، في رده علي أسئلة الصحفيين، إن الطريق ليس سهلا لكن سينتهى فى فترة محدودة، متابعًا: "لأنه عقائدى وهناك غطاءً سياسيا، لكننا متحركين فى مكافحة الاٍرهاب بكل السبل".