شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المفوضية الأوروبية يقطع كلمته فى شرم الشيخ ليرد على اتصال زوجته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض رئيس المفوضية الأوروبية "جان كلود يونكر" لموقف طريف، خلال حضوره المؤتمر الصحفى فى ختام فعاليات القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس المجلس الأوروبى والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وأثناء إلقاء كلمته، رن هاتف "يونكر" ليتوقف عن كلمته ويرد على الهواء، ليخبر المتواجدين بالقاعة بأنها زوجته ولا يستطيع أن يتجاهلها، وهو ما أدى إلى ضحك الحاضرين من المسئولين وممثلى وسائل الاعلام.
وعقب ذلك ، تسلم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الكلمة.
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