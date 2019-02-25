رئيس الوزراء يوافق على صرف 14 مليون جنيه لمشروع "صرف" الشيخ خليفة بالسويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على صرف 14 مليون جنيه لاستكمال مشروع الصرف الصحى بمنطقة إسكان الشيخ خليفة بن زايد فى محافظة السويس. واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول المشروع الذى يضم 2000 وحدة سكنية. رافق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء عبد الحميد صقر محافظ السويس والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

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