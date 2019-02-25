شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف توقعات حالة الطقس ونصائح الأرصاد خلال الـ48 ساعة المقبلة × 12 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل الموجة الحارة والارتفاع فى درجات الحرارة الذى يضرب البلاد اليوم الإثنين لذروته، وسط تحذيرات من خبراء هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين من تحول حاد فى حالة الطقس بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يبدأ من غدا الثلاثاء على كافة الأنحاء بالجمهورية وسط استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة تزامنا مع الانخفاض الملحوظ المتوقع أن تشهده درجات الحرارة.

1- يتوقع الخبراء انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تصل لـ7 درجات

2- يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية

3- سيكون الطقس مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد

4- توقعات بطقس دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا

5- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وغرب البلاد

6- توقعات بفرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وسيناء وجنوب البلاد

7- تنشط الرياح على شمال البلاد

8- تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على سيناء ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد

9- تنشط الرياح على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك

10- الطقس يصل لحد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء

11- ينصح بعدم تخفيف الملابس وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة

12- على المواطنين توخى الحذر منن الرياح ونشاطها خاصة مرضى الجهاز التنفسى