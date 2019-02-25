شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الأوروبى بختام القمة: لا بديل عن التعاون بين أوروبا والعرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبى، إن القمة العربية الأوربية بداية لمرحلة جديدة من التعاون. وأضاف توسك، خلال الموتمر الصحفي: "بصفتنا جيران لا بديل إلا التعاون للدفاع، والحلول متعددة الأطراف أفضل السبل للسلام الحقيقي". وأكد رئيس المجلس الأوروبى، على سعادته بالالتزام ضمن مسودة البيان الختامى بالجوانب الخاصة بحقوق الإنسان الدولى.

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