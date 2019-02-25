استروكس وهيروين وحشيش.. ليلة سقوط 50 تاجر مخدرات في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

وأسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبد التواب ومحمد الألفي عن ضبط 50 متهمًا بالاتجارفي المواد المخدرة، وذلك بمضبوطات بلغت 3150 جرام حشيش، 1396 قرصًا مخدرًا، 205 جرامات هيروين و1135 جراما من مخدر الإستروكس.

وفي مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط 14 متهما، عُثر بحوزتهم على 9 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم و5 بنجات وبندقية خرطوش "بامب أكشن" و78 طلقة مختلفة الأعيرة.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.