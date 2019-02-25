تخفيف إعدام متهم إلى المؤبد في قضية "ولاية الجيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

استبدل التصديق العسكري، حكم الإعدام الصادر بحق المتهم محمو نصر أبو طالب الليثي، بالسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية الجيزة"، والمقيِّدة برقم 11 لسنة 2017 جنايات غرب العسكرية، وفق خالد المصري، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين.

كما شمل التصديق العسكري، تأييد أحكام تراوحت ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة والسجن 7 سنوات لـ35 متهمًا في ذات القضية.

وقضت المحكمة العسكرية، في 8 أكتوبر الماضي، بمعاقبة 4 متهمين بينهم 3 غيابي وآخر حضوري بالإعدام شنقاً في قضية ولاية الجيزة، .

كما عاقبت المحكمة باقي المتهمين البالغ عددهم 53 متهمًا بأحكام تراوحت ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة والسجن 7 سنوات.

والمتهمون المحكوم عليهم بالإعدام هم:" محمود نصر أبو طالب الليثى (حضوري)، وجمعة شعبان عبد الله سلام (غيابي)، وحسن إبراهيم محمد رجب (غيابي)، وإبراهيم فتحي مغاوري السهيت (غيابي)".

في 17 مارس الماضي، أحالت محكمة غرب القاهرة العسكرية أوراق 4 متهمين للمفتي؛ من بينهم 3 متهمين غيابيًا وآخر حضوريًا.

كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين عدة تهم على رأسها الانضمام لجماعة وتولي قيادة خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وحيازة أسلحة مششخنة وذخائر، وتصنيع مفرقعات وحيازة مواد في حكم المفرقعات، وتخريب مبان حكومية مخصصة للمنفعة العامة، وقتل وشروع في قتل.