الإعادة في أبريل.. الجريدة الرسمية تنشر الجدول الزمني لانتخابات أشمون بعد التعديل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بتعديل الجدول الزمنى للانتخابات التكميلية بالدائرة الخامسة بأشمون، ومقرها مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وجاء في المادة الأولى من قرم القرار رقم 18 لسنة 2019، أن الهيئة قررت تعديل مواعيد جولة الإعادة (إن وجدت)، بالانتخاب التكميلي بالدائرة المشار إليها بعالية وفق الجدول الإجرائي والزمني المرفق.

وكانت أعلنت الهيئة، في وقت سابق عن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب على مقعد أشمون.

وأرفقت الهيئة اسم المرشح كاملًا وشهرته، والانتماء السياسي والرمز الانتخابي لكل مرشح، حيث شملت القائمة 18 مرشحًا.