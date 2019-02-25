وزيرة الهجرة: انطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار" 12 يونيو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم انطلاق مؤتمر (مصر تستطيع بالاستثمار) 12 يونيو المقبل، ولمدة يومين، معربة عن سعادتها بالتعاون مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر؛ لتنظيم النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات (مصر تستطيع).

وقالت وزيرة الهجرة - في تصريح اليوم الاثنين- إنه سيتم الإعلان عن مكان انعقاد المؤتمر قريبا ، مؤكدة أنه سيكون بمثابة رسالة للعالم بالتسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين والترويج للاستثمار في مصر، من خلال زيارات ميدانية للمستثمرين المصريين بالمشروعات العملاقة وهيئة الاستثمار .

وأضافت أن المؤتمر في نسخته الخامسة يستهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وكذلك الترويج لخريطة مصر الاستثمارية، مؤكدة أنه آن الأوان أن يدرك المصريون في الخارج حجم الفرص الاستثمارية الموجودة في بلدهم، وهو ما سيسعى له المؤتمر المرتقب.

وتابعت "نحاول قدر الإمكان إزالة كافة الأفكار السلبية وغير الصحيحة عن فرص الاستثمار في مصر"، مؤكدة أن التعاون مع وزارة الاستثمار لتنظيم هذا المؤتمر يأتي في مرحلة مهمة ليس فقط لتوصيل رسالة للمصريين بالخارج بأن الدولة المصرية تفتح ذراعيها لهم للاستثمار، ولكن أيضا توصيل رسالة للعالم الخارجي بمناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة المصرية في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأكدت الوزيرة أن فريق عمل من الوزارتين سيعقد لقاءات مستمرة للإعداد للمؤتمر والخروج بأفضل صورة له، وإعطاء صورة إيجابية عن فرص الاستثمار في مصر، لافته إلى أنه من المرتقب خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن تصميم بطاقة التسجيل الخاصة للبيانات للمستثمرين من المصريين بالخارج للمشاركة في المؤتمر .

وقالت إن منظومة الشباك الواحد التي نفذتها وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار كانت بمثابة الخطوة الأولى لجذب المستثمرين والترويج للاستثمار في مصر، قائلة: "المستثمر كان بيلف على أكثر من جهة لأخد التصديقات والموافقات وغيرها والشباك الواحد وفر الكثير على المصري في الخارج ".

ولفتت إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تضعنا أمام مسئولية التواصل مع المزيد من إشراك المصريين بالخارج في كل أنشطة التنمية داخل إفريقيا، موضحة أن التواجد المصري داخل القارة السمراء يعزز أواصر هذه العلاقات.

وأكدت أن هناك جهودا مبذولة لتنظيم زيارات وبرامج لأبناء الجيلين الثاني والثالث، ونحن مستعدون لاستقبال أي مجموعة من 20 فردا من أبناء الجيلين الثاني والثالث لبداية برنامج الزيارة.​