"عربية النواب" ترفض نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

عقدت لجنة الشئون العربية، اجتماعًا برئاسة النائب أحمد رسلان، رئيس اللجنة، وبحضور مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية؛ لمناقشة تطورات الأوضاع في فلسطين ودارت المناقشات وتناولت العديد من جوانب تلك العلاقات بين البلدين.

وأوضحت اللجنة، أن القضية الفلسطينية ولسنوات طويلة مضت تتصدر المشهد العربي وتمثل القضية المحورية للأمة العربية ورغم كل ما أحاط بتلك القضية من مصاعب وعقبات خلال السنوات الأخيرة نتيجة ثورات الربيع العربي وتمدد الإرهاب في ربوع الوطن العربي والانقسام الفلسطيني الحاد الذي أثر على وحدة الصف الفلسطيني واستثمار كل الممارسات الإسرائيلية .

واشار إلى أن ما تفعله مصر خلال الفترة الماضية والحالية من جهود دؤوبة بقيادة الرئيس السيسي الذي لم يألُ جهدًا ولم يترك فرصة واحدة لإعادة ضخ الحياة والدماء في شرايين تلك القضية على مختلف المسارات الدولية والإقليمية والداخل الفلسطيني مشددة على موقفها الثابت والقاضى بضرورة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ما قبل ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين وفقا لقرارات مجلس الامن والجمعية العامة والقرارات ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام ٢٠٠٢

وثمنت اللجنة الدور المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الدولة المصرية في السعي لإتمام المصالحة وتحريك الجمود الذي أصاب القضية الفلسطينية لعدة سنوات

وأكدت اللجنة، ضرورة المحافظة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الاونروا) والوقوف ضد الجهود التي ترمى إلى تصفيتها معلنة رفضها القاطع لنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة محذرة من تداعيات هذا الموقف المخالف للشرعية الدولية، والمتمثل في تقويض فرص السلام وخلق أزمات كبرى في المنطقة كما تشيد بمساعي جامعة الدول العربية ودورها للتصدي لمحاولة نقل بعض الدول سفاراتها إلى القدس.