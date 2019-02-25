أزمات محافظ الغربية تتجدد في "محلية النواب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قررت لجنة الإدارة المحلية، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس أحمد السجيني، استدعاء محافظ الغربية، هشام السعيد، للبرلمان، بشأن ما أثير عن عدم تعاونه مع نواب المحافظة، على جميع المستويات، وتحريضه لرؤساء المدن والقرى بعدم التعاون مع النواب، في كل القضايا التي يناقشونها.

جاء ذلك في ختام مناقشات طلب الإحاطة المقدم من النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب عن مدينة طنطا، في شأن إهمال شوارع بطنطا وعمل سور حديدي بشارع الجيش يعزل شوارع المدينة عن الكورنيش، بحضور السكرتير العام لمحافظة الغربية حامد هيبلة.

وأكد رئيس اللجنة، أن العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية يحددها القانون والدستور، بما هو في الصالح العام للدولة المصرية، والقرار الأول والأخير للسلطة التنفيذية، ولكن الدستور أيضا منح صلاحيات للسلطة الشريعية لإعمال الرقابة بعد اتخاذ هذه القرارات.

وشهد الاجتماع انتقادات موسعة لمحافظة الغربية، من ناحية تأخير ممثليها عن الحضور للاجتماع لأكثر من نصف ساعه، والذي كان ممثلًا في السكرتير العام حامد هيبلة، والذي برر التأخير بارتباطه باجتماع آخر في لجنة النقل.

وتضمن الانتقاد أداء محافظ الغربية، وعدم تعاونه مع نواب المحافظه.

وقال النائب سعيد طعيمة، مقدم طلب الإحاطة، إن المحافظ الحالي لا يدرك أهمية دور مجلس النواب، في المجتمع المصري، ولا يتعاون مع نواب المحافظة، قائلا: "نواب البرلمان مش في دماغ المحافظ، ولا يتعاون معهم إطلاقا والمحافظة تعاني من عشوائيات ونقص خدمات".

وانتقد النائب ممدوح الحسيني، عضو مجلس النواب، أداء محافظة الغربية وعدم تفاعله مع النواب، مؤكدا أنه لم ير من قبل حالة التخبط في محافظات أخرى سوى محافظة الغربية، مؤكدا ضرورة عمل لجنة لتقصي الحقائق بمحافظة الغربية.

وانتهى اللقاء لإرجاء مناقشة تفاصيل الطلب لحين حضور المحافظ إلى اللجنة، وأكد رئيس الاجتماع أن وقائع العلاقة وعدم التعاون ليست الأولى من نوعها.