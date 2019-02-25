950 شقة.. "سيتي إيدج" تعلن موعد حجز مشروعها بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج، إن الشركة بدأت بيع وحدات مشروع المقصد أول مشروعات الشركة في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو كمبوند خاص به فلل وتون هاوس بمساحات مختلفة، تبدأ من 380 وحتى 570 مترًا.

وأضاف القاضي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالعاصمة الإدارية، أن مساحة المشروع تصل إلى 211 فدانًا، بالمنطقة السكنية الثالثة بالعاصمة الإدارية، ويتكون من 950 وحدة، وجرى الانتهاء من 70% من تنفيذ الوحدات.

وأشار إلى أن أسعار الفلل لم يتم تحديدها حتى الآن، لافتا إلى أن استمارات رغبات الحجز متاحة للحاجزين الأحد المقبل، موضحًا، أن مقدم الحجز يصل إلى 100 ألف جنيه.

يشار إلى أن شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري تأسست كشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 60%، وبنك الإسكان والتعمير بنسبة 38%، والشركة القابضة للاستثمار والتنمية بنسبة 2%.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وزير الإسكان والمرافق، وقع في وقت سابق بروتوكول تعاون مع شركة "سيتي إيدج"، تقوم من خلاله الشركة بإدارة التطوير والإشراف على الإنشاءات وتصميم وتنفيذ العلامة التجارية والتسويق والمبيعات، وخدمة ما بعد البيع والصيانة لسبعة مشروعات جديدة في العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة