مصر | تخفيف عقوبة الإعدام للمؤبد لمتهم والتصديق على باقي الأحكام لمتهمي "ولاية الجيزة "

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تخفيف عقوبة الإعدام للمؤبد لمتهم والتصديق على باقي الأحكام لمتهمي "ولاية الجيزة " والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت المحكمة العسكرية عقوبة الإعدام وخففتها إلى السجن المؤبد في حق المتهم محمود نصر أبو طالب الليثي والمحكوم عليه حضوريًا بالإعدام في قضية ولاية الجيزة رقم 11 لسنة 2017 جنايات غرب العسكرية وأيدت باقي الأحكام بالنسبة لباقي المتهمين.

وكانت قد أصدرت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طره، الحكم على 53 متهما في قضية ولاية الجيزة والمقيِّدة برقم 11 لسنة 2017 جنايات غرب العسكرية، حيث قضت بالإعدام شنقاً لـ4 متهمين بينهم 3 متهمين غيابيًا وآخر حضوريًا.

وعاقبت المحكمة باقي المتهمين بأحكام تراوحت ما بين الأشغال الشاقة المؤبدة و٧ سنوات.

والمتهمين المحكوم عليهم بالإعدام هم محمود نصر أبو طالب الليثي (حضوريًا) وجمعة شعبان عبد الله سلام (غيابيًا) وحسن إبراهيم محمد رجب (غيابيًا) وإبراهيم فتحي مغاوري السهيت (غيابيًا).