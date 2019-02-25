مصر | "ندوات وسلع غذائية".. "مستقبل وطن" يواصل فعالياته في المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ندوات وسلع غذائية".. "مستقبل وطن" يواصل فعالياته في المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، احتفالية لتكريم بعض الطلبة المتفوقين دراسيا بمقر الحزب بالقاهرة الجديدة، فضلا عن تنظيم ندوات تثقيفية لبعض العمال، حول أهمية التعديلات الدستورية بمناطق "المعصرة وحلوان و15 مايو والمعادي".

وأقامت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، عدة منافذ لبيع اللحوم والأسماك والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، بميدان النفاورة بإدكو، وشارع البحر برشيد وبجور مجلس مدينة الرحمانية، فضلا عن الدفع بعدد من السيارات المحملة بعدد 2000 كرتونة تحتوى على مواد غذائية، لتوزيعها بأسعار مدعمة بالمجان على الأسر الفقيرة، بمراكز كفر صقر وديرب نجم والحسينية.

وفي نفس السياق، نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، زيارة لدار الإيواء، لرعاية الأيتام بمدينة كفر الشيخ، تم خلالها توزيع الهدايا والجوائز المالية على الأطفال بالدار.

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة مطروح، حملة مكبرة للقيام بأعمال رفع كفاءة وصيانة مستشفى مطروح العام، وتوزيع بعض الهدايا على المرضى.

وفي نفس الإطار، نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، ندوة توعوية حول أهمية المشاركة فى العمل السياسى والحزبى بقاعة نقابة المعلمين بمدينة أبو قرقاص، كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة الوادى الجديد ندوة تثقيفية بعنوان " الانتماء للوطن " بدار مناسبات قرية الدهوس بمركز الداخلة، فضلا عن تنظيم لقاء جماهيرى حول خطة الحزب خلال المرحلة المقبلة بمركز شباب قرية أبو الهول بمركز الفرافرة.

كما شنت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، حملة أعمال نظافة وتجميل بشارع جودة الأسدى بحى شرق أسيوط، فضلا عن إقامة منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنزلة عبد اللاء بمدينة أسيوط.