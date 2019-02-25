مصر | "لخلافات مالية".. النيابة تأمر بسرعة التحريات حول عامل قتل شقيقه بالدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لخلافات مالية".. النيابة تأمر بسرعة التحريات حول عامل قتل شقيقه بالدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بسرعة تحريات المباحث حول عامل معادن شرع في قتل شقيقه بسبب خلافات مالية بالدرب الأحمر.

وورد لقسم شرطة الدرب الأحمر من الأهالي بلاغا بوقوع مشاجرة ومتوفى بحارة أسعد دائرة القسم، وانتقلت مباحث القسم وتبين وقوع المشاجرة بين كل من "ياسر. هـ. م" - سن 36 - نجار - ومقيم بدائرة القسم (مراقب بديوان القسم على ذمة قضية سرقة بالإكراه)؛ توفى إثر إصابته بطعنتين نافذتين بالصدر، و"م" - سن 34 - عامل معادن - ومقيم بذات العنوان (شقيق الأول).

وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات مالية فتطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض عبارة عن "سكين" محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التي يتردد عليها والمحتمل اختبائه بها، حيث تم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

النيابة تباشر التحقيق فى واقعة تزوير شهادة تخرج لكلية تجارة جامعة حلوان

تباشر نيابة حلوان، التحقيق مع أحد الأشخاص؛ لتزويره شهادة تخرج للحصول على وظيفة، حيث وردت معلومات لمباحث الأموال العامة بالقاهرة بقيام "أيمن. إ حاصل على دبلوم تجارة، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، بتزوير شهادة تخرج منسوبة لكلية التجارة بإحدى الجامعات "شعبة محاسبة دور مايو عام 2000 بتقدير عام جيد جدًا" على خلاف الحقيقة وتقدم بها ضمن مسوغات تعيينه في غضون عام 2015 في المسابقة التي أجريت لشغل منصب "رئيس وحدة تكنولوجيا النظم والمعلومات" بإحدى الجمعيات.

وبالفحص والتحرى وبالاستعلام من الجامعة عن صحة شهادة التخرج تبين عدم صحتها وتزويرها وأن المتهم ليس من خريجي الجامعة، وعقب تقنين الإجراءات وأعداد الاكمنه اللازمة تم ضبط المتهم وملف تعيينه حيث تبين احتواؤه على شهادة التخرج "مزورة"، وبفحص الشهادة فنيًا تبين أنها مزورة بالكامل.

واعترف المتهم بارتكابه للواقعة بتزوير شهادة التخرج عن طريق طباعتها من صورة مماثلة لها على الإنترنت من خلال أحد محال الكمبيوتر حتى تتيح له فرصة الالتحاق بتلك الوظيفة، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.