أخبار مصر | "شكري" يبدأ غدا زيارة إلى جنيف لإلقاء بيان مصر أمام مجلس حقوق الإنسان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شكري" يبدأ غدا زيارة إلى جنيف لإلقاء بيان مصر أمام مجلس حقوق الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ سامح شكري وزير الخارجية، غدًا الثلاثاء، زيارة إلى مدينة جنيف السويسرية، وذلك لإلقاء بيان مصر أمام الشق رفيع المستوى للدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وكذا الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مشاركة وزير الخارجية في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان تأتي في إطار عضوية مصر الحالية في المجلس، مشيراً إلى أن الوزير شكري سيستعرض في كلمته أمام المجلس رؤية مصر حول أهمية مراعاة حقوق الإنسان من منظور شامل، يتناول الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فضلاً عن الجهود التي تقوم بها مصر لإرساء مبادئ حقوق الإنسان، بهدف بناء الإنسان المصري ومشاركته في جهود التنمية الجارية.

ومن ناحية أخرى، أوضح حافظ أن الوزير شكري سيلقي كلمة أيضا في مؤتمر نزع السلاح، تتناول مواقف مصر الثابتة تجاه قضايا نزع السلاح ومنع الانتشار والدور المهم الذي تلعبه مصر في دعم أجندة نزع السلاح بالأمم المتحدة، فضلاً عن التأكيد على موقف مصر الداعي إلى ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقي أنواع أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط.

هذا، ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية لقاءات مع رؤساء منظمات دولية على هامش زيارته إلى جنيف، من ضمنهم سكرتير عام الاتحاد الدولي للاتصالات، ومدير عام منظمة الصحة العالمية، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك لاستعراض المواقف المصرية تجاه مختلف القضايا والتشاور حول الموضوعات ذات الصلة.

الجدير بالذكر، أنه من المقرر أن يفتتح شكري خلال الزيارة القسم القنصلي الجديد بمقر البعثة الدائمة لمصر فى جنيف.