أخبار مصر | افتتاح فرع جديد لـ"قومي حقوق الإنسان" بأسيوط: يصب في خانة المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح فرع جديد لـ"قومي حقوق الإنسان" بأسيوط: يصب في خانة المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم، بأنه في إطار خطة عمل المجلس لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان وبالتعاون والتنسيق بمحافظة أسيوط، فقد تم اليوم افتتاح الفرع الجديد للمجلس، والذي يأتي تتويجًا مثمرًا لبرنامج أسابيع نشر ثقافة حقوق الإنسان في المحافظات وبما يتفق مع خطة عمل المجلس في التواجد والانتشار في كافة محافظات الجمهورية وهو الأمر الذي يصب في خانة حقوق المواطنين.

يذكر أن الافتتاح جاء بعد الملتقى التي تم في أسيوط، قبل أيام، في إطار حرص المجلس على تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى والجهات الحكومية المعنية من أجل دعم وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان فى مصر، واستكمالا للجهود المبذولة فى دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، تم أفتتاح فرع لمجلس حقوق الإنسان بأسيوط.

وشارك في أنشطة وفاعليات الملتقى رؤساء ومسئولى الجهات التنفيذية بمحافظة اسيوط وجامعة اسيوط و46 من ممثلى الجمعية بمحافظات الوجه القبلى (بني سويف - أسيوط - المنيا - سوهاج - قنا - الأقصر- أسوان - نصر النوبة)، وبحضور عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام المحلية.

وناقش المشاركون في أعمال الملتقى دور ومسئولية القطاعات الحكومية وغير الحكومية فى دعم التنمية فى المجتمع المحلى وسبل واليات التعاون والتنسيق من اجل توحيد الجهود المجتمعية والاستفادة منها فى التوصل الى حلول واقعية للمشكلات والقضايا المجتمعية، واهم التعديلات التى تم التوصل اليها خلال الحوارات المجتمعية التى نظمها المجلس ووزارة التضامن والجهات المعنية، وتفاعل الحكومة مع التوصيات التى وافقت مصر على قبولها في المراجعة الدورية الشاملة عام 2014.

وتضمن الملتقى جلسات عامة حول دور المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية وتعديلات قانون العمل الأهلي "رقم 70 لسنة 2017، ورشة عمل متخصصة حول المراجعة الدورية الشاملة UPR لمناقشة التقدم المحرزفى توصيات المراجعة الدورية الشاملة والتى شارك فيها ممثلو الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية هذه اللقاءات مع منظمات المجتمع المدني في تعزيز النهوض بحقوق الإنسان وتوثيق التعاون مع آلية المراجعة الدورية الشاملة.

ويذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو منظمة مصرية لحقوق الإنسان تأسست عام 2003 بهدف تعزيز وصيانة حقوق الإنسان في مصر.