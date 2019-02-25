أخبار مصر | "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة بشأن ازدواج اختصاص "القومي للأغذية وسلامة الغذاء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يتقدم بطلب إحاطة بشأن ازدواج اختصاص "القومي للأغذية وسلامة الغذاء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن وجود ازدواج في الاختصاص الوظيفي بين كل من المعهد القومي للتغذية والهيئة القومية لسلامة الغذاء متمثلا في اختصاص كل منهما بتسجيل المستحضرات الغذائية.

وقال "فؤاد"، في نص طلب الإحاطة إن هناك حالة من الازدواج في الاختصاص الوظيفي بين كل من المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة بالقانون رقم 1 لسنة 2017 التابعة لمجلس الوزراء، وذلك في قيام كل منهما بتسجيل المستحضرات الغذائية، مُضيفا أن المعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة كان هو المنوط بتلقي طلبات التسجيل، ومن المفترض أنه بعد إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء أحيل إليها هذا الاختصاص، مشيرًا إلى أنه لا زال المعهد القومي للتغذية إلى الآن يتلقى طلبات التسجيل لطالبي تسجيل مستحضراتهم الغذائية على الرغم من وجود هيئة أخرى تقوم بذات الوظيفة وفي وقت أسرع.

وأوضح أن طالبي التسجيل يعانون أشد العناء من بطء سير إجراءات تسجيل المستحضرات الغذائية بالمعهد القومي للتغذية، مما أضر بطريقة مباشرة بمصالح مصانعهم وشركاتهم المنتجة لهذه المستحضرات الغذائية، وبطريقة غير مباشرة بالاستثمار الغذائي في مصر، مؤكدًا أن الازدواج في الاختصاص الوظيفي أصاب طالبي التسجيل بحالة من الحيرة حول الجهة المختصة بتلقي طلبات التسجيل، وحالة أخرى من الضيق بسبب التأخير التعجيزي لتسجيل منتجاتهم بالمعهد القومي للتغذية.

وطالب "فؤاد"، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس لبحثه واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.