أخبار مصر | رئيس الوزراء يوفر ٥٠ مليون جنيه للانتهاء من مبني كليه طب جامعة السويس

استمع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح حول إنشاء كلية طب جامعة السويس، وقال الدكتور سيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، إن الجامعة بها ١٢ كلية بالإضافة إلى كلية هندسة بترول وتعدين، لافتا انه كان حلم المحافظة بافتتاح كلية طب لتقديم الخدمات الصحية التي تحتاجها المحافظة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن أول دفعة كانت هذا العام، لافتا أن عددهم وصل إلى ٦٩ طالبا، مشيرا إلى أنه تم تقسيم كلية الهندسة حتى يتم الانتهاء من مبني الكلية، وأن المبني الجديد مقام على ٨ أفدنة.

وقال إننا نأمل في المستقبل أن يكون هناك كلية طب أسنان، وعقب مدبولي أن الأساس هي كلية طب بشري؛ لخلق كوادر من أبناء المحافظة؛ لتقديم الخدمات لأهالي المحافظة .

وقال رئيس الجامعة إن تكلفة الكلية وصل ٩٦ مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذه تكلفة، وهناك تكلفة أخرى ٢٨٠ مليون تم دفع ١١٧ مليون جنيه منهم ونحتاج اعتماد مالي لدفع الباقي.

وقال رئيس الوزراء إن ما يهمني هو الاستمرار في العمل لذلك سوف نوفر ٥٠ مليون جنيه غدا؛ لاستمرار العمل ولن ننتظر العام المالي المقبل؛ لتوفير ما يلزمكم.