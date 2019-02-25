أخبار مصر | بالتعاون مع "التعليم".. القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية لعدد من مدارس محافظة الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتعاون مع "التعليم".. القوات المسلحة تنظم ندوة تثقيفية لعدد من مدارس محافظة الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلاقا من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لتحقيق التواصل المستمر مع الشباب من مختلف الأعمار، ولخلق أجيال جديدة لديها الوعى الكافى لمواجهة كافة الأفكارالمتطرفة والهدامة باعتبارهم أمل مصر ومستقبلها، واستمرارًا للتعاون بين وزارتي الدفاع والتربية والتعليم

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ندوة تثقيفية لعدد من طلبة المدارس بمحافظة الجيزة،

وبدأت فعاليات الندوة بكلمة لمحافظ الجيزة إستعرض خلالها التنسيق الدائم والمستمر بين المحافظة والقوات المسلحة فى مختلف المجالات الخدمية والثقافية لإعداد أجيال جديدة قادرة على حمل راية الوطن نحو مستقبل أفضل.

من جانبه إستعرض قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكري من خلال محاضرة بعنوان ( الجيش وأبطال المستقبل ) تحدث فيها عن جهود القوات المسلحة فى إقتلاع جذور الإرهاب من أرض سيناء الحبيبة خلال مراحل العملية الشاملة وبداية التنمية على أرض سيناء.

كما تم تكريم عدد من أسر شهداء القوات المسلحة وأسر مصابى العمليات الإرهابية تقديرًا لما بذلوه من جهد ولوفائهم الدائم وتضحياتهم خلال الحرب على الإرهاب وتكريم عدد من أسر الجمعية الأهلية للصم وعدد من الطلبة المتفوقين من مدارس محافظة الجيزة.

تأتى الندوة فى إطار سلسلة من الندوات التثقيفية التى تعقدها القوات المسلحة بمختلف المدارس والجامعات المصرية بالمراحل الدراسية المختلفة لتنمية الوعي القومى للأجيال المختلفة.

حضر الندوة رئيس جامعة القاهرة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من مديرى الإدارات التعليمية بالجيزة.