انت الان تتابع مجلس النواب يفتح ملف تثبيت العاملين بمحو الأمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محو الأمية - صورة أرشيفية

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن تثبيت العاملين بهيئة محو الأمية، لمن هم على رأس العمل ولم يتم إدراجهم مع زملائهم بالهيئة في قرار التثبيت وينطبق عليهم شروط التعيين والتثبيت، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة زينب على سالم، بشأن تثبيت العاملين بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار، بحضور عدد من الممثلين عن الحكومة والجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة وهيئة محو الأمية. واستعرض ممثلو الهيئة العامة لمحو الأمية، الإجراءات المتخذة لتثبيت العاملين.

ولفت ممثلو الهيئة إلى أنه تم تعيين عدد كبير من المعلمين، وتدشين بروتوكولات للتعاون مع عدة جامعات وهيئات، رغم غياب التشريعات الملزمة لتلك الجهات ببذل مجهود لـمحو الأمية.وقال النائب فايز أبو خضرة عضو اللجنة، إن التثبيت والتعيين سياسة محترمة ومتسارعة في هيئة محو الأمية، لكن الهيئة ليس لها أي تواجد في بلبيس