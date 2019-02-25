مجلس النواب يفتح ملف تثبيت العاملين بمحو الأمية

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محو الأمية - صورة أرشيفية
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن تثبيت العاملين بهيئة محو الأمية، لمن هم على رأس العمل ولم يتم إدراجهم مع زملائهم بالهيئة في قرار التثبيت وينطبق عليهم شروط التعيين والتثبيت، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة زينب على سالم، بشأن تثبيت العاملين بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار، بحضور عدد من الممثلين عن الحكومة والجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة وهيئة محو الأمية. واستعرض ممثلو الهيئة العامة لمحو الأمية، الإجراءات المتخذة لتثبيت العاملين.
ولفت ممثلو الهيئة إلى أنه تم تعيين عدد كبير من المعلمين، وتدشين بروتوكولات للتعاون مع عدة جامعات وهيئات، رغم غياب التشريعات الملزمة لتلك الجهات ببذل مجهود لـمحو الأمية.وقال النائب فايز أبو خضرة عضو اللجنة، إن التثبيت والتعيين سياسة محترمة ومتسارعة في هيئة محو الأمية، لكن الهيئة ليس لها أي تواجد في بلبيس
ولفت ممثلو الهيئة إلى أنه تم تعيين عدد كبير من المعلمين، وتدشين بروتوكولات للتعاون مع عدة جامعات وهيئات، رغم غياب التشريعات الملزمة لتلك الجهات ببذل مجهود لـمحو الأمية.
وقال النائب فايز أبو خضرة عضو اللجنة، إن التثبيت والتعيين سياسة محترمة ومتسارعة في هيئة محو الأمية، لكن الهيئة ليس لها أي تواجد في بلبيس بمحافظة الشرقية، مضيفا: "محو الأمية وتعليم الكبار الذي يقوم به طلاب الجامعات، وعددهم 8 آلاف، قليل لا يكفي لمحو أمية 18 مليون مواطن، لماذا لا تتواصلوا مع النواب، وما هي مؤهلات من يقوموا بالتدريس؟".
ورد رئيس هيئة محو الأمية عاشور عمري: "هناك 8 آلاف تم تعيين 5 آلاف منهم في عامي 2015 و2016، من أجل مضاعفة مجهوداتنا، لكن ليس لدينا مباني تعليمية، ودشنا مبادرات مع أحزاب وجامعات لتعليم الكبار، وعقدنا بروتوكولات تعاون مع نوادي ومصانع".
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