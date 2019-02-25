انت الان تتابع جمعة: بيان الأزهر ضد «الإخوان» ضربة موجعة للجماعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ببيان الأزهر الشريف الذي فنّد بيان الجماعة الإرهابية المحرض على العنف واستهداف الآمنين. وأكد جمعة أن بيان الأزهر يعد ضربة موجعة للجماعة الإرهابية كما يكشف حقيقتها المضللة، موجهًا الشكر للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على جهده الكبير في نشر سماحة الإسلام، وكشف طبيعة الجماعات الإرهابية وأفكارها الضالة المنحرفة. كان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، قد قال إن جماعة الإخوان الإرهابية تسير على خطى داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية التى تسعى إلى نشر الفوضى وتحقيق أجندات خفية وتحاول عبثا أن تهدد أمننا وأماننا.

وأكد وزير الأوقاف، في بيان اليوم، أن جماعة الإخوان الإرهابية أعلنت عن حقيقتها ووجهها القبيح صراحة في دعواتها المتكررة إلى استهداف أمن الوطن وأمانه واستقراره، بما يكشف جهلهم بالدين وخيانتهم لوطنهم، حيث تسير الجماعة الإرهابية على خطى داعش في الفساد والإفساد، واستحلال سفك الدماء، وترويع الآمنين، مما يجعل