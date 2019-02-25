شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة حوار تفاعلي للقادة في أعمال اليوم الثاني للقمة العربية الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد القادة والزعماء العرب والأوروبيون المشاركون في أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التي انطلقت أمس الأحد بشرم الشيخ جلسة حوار تفاعلي مغلقة اليوم الاثنين لبحث سبل التعامل المشترك مع التحديات الإقليمية .

وناقشت الجلسة العديد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، على رأسها العلاقات العربية الأوروبية من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلاً عن التباحث حول مستجدات أهم القضايا الراهنة في المنطقة العربية مثل الأزمة السورية واليمنية والليبية، وأيضاً تطورات القضية الفلسطينية، وموضوعات مكافحة الإرهاب والهجرة واللاجئين وتغير المناخ.

ومن المقرر أن تعقد في وقت لاحق اليوم جلسة عامة ثانية تبحث موضوعين رئيسيين هما تعزيز الشراكة العربية الأوروبية، وسبل التعامل المشترك مع التحديات العالمية يعقبها جلسة ختامية معلنة ومؤتمر صحفي عالمي .

كانت القمة العربية الأوروبية الأولى التي تعقد تحت شعار «في استقرارنا نستثمر» قد انطلقت مساء أمس الأحد برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أعقبها جلسة عامة أولى مغلقة تم خلالها مناقشة كافة القضايا والموضوعات التي تحظى باهتمام الجانبين العربي والأوروبي.