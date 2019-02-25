شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير العدل يفتتح مكتبا عقاريا في بنها بعد تطويره للعمل بنظام الشباك الواحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، الإثنين، بمرافقة المستشار صبرى البنا، رئيس مجمع المحاكم بالقليوبية، والمستشار حاتم وجيه بالمكتب الفنى لمساعد وزير العدل، مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمجمع محاكم المنشية ببنها، الذي يعد أول شهر عقاري بنظام الشباك الواحد على مستوى محافظة القليوبية، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال مساعد وزير العدل، إن افتتاح المكتب جاء للتخفيف عن المواطنين للحد من المعاناة والازدحام حيث يعمل الشهر بنظام الشباك الواحد للتغلب على بعض المشاكل والمعوقات التي كان يعاني منها المواطن سابقا مثل بطء الإجراءات وإهدار الوقت كما يستخدم المكتب وسائل تكنولوجية حديثة مثل النداء الآلي مما يساهم في دقة وانتظام العمل ويساعد الموظف على أداء مهامه الوظيفية ويحقق الراحة للمواطنين.

وأضاف «رزق» أن تحركات المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل أثمرت في تطوير وميكنة العديد من مكاتب الشهر العقاري بالتعاون مع وزارة التخطيط للتيسير على الجمهور المتردد عليها وتوفير أماكن مناسبة للموظفين العاملين بها ويجرى العمل تباعاً على الانتهاء من تطوير المكاتب من الناحية الإنشائية والتقنية.

من جانبها قالت عايدة محمود الزينى رئيس مصلحة الشهر العقارى،ان توجه الوزارة خلال الفترة المقبلة نحو تطوير مكاتب محافظات الصعيد بعد إحداث تطوير في مكاتب الوجه البحرى وعلى رأسها محافظات الإسكندرية والقاهرة والجيزة واستخدام وسائل تكنولوجية بهدف تقديم كافة الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.