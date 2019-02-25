شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المنصورة» يُعيد «عربة شاي» لسيدة: «صادرتها الإشغالات بسبب المحافظ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لفتة إنسانية، قرر سعد الفرماوى رئيس مركز ومدينة المنصورة، الإثنين، إعادة «عربة شاي» لسيدة بعدما صادرتها الإشغالات عند زيارة المحافظ لقرية كوم الدربى.

كانت «ليلى.أ»، 59 سنة، من سكان عمارات الأوقاف الآيلة للسقوط بسندوب طالبت مقابلة المهندس سعد الفرماوى رئيس مركز ومدينة المنصورة لتشكو من قيام الإشغالات بمصادرة «عربة الشاي»، التي تنفق منها على أسرتها لمجرد أنها موجودة في الطريق، الذي سيمر منه الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، أثناء زيارته لقرية كوم الدربي دائرة مركز المنصورة، الجمعه الماضية، ورفضوا إعادتها لها بعد انتهاء الزيارة.

وقالت السيدة لرئيس مجلس المدينة: «أنا ست غلبانة وأعيش في مساكن الأوقاف الآيلة للسقوط ومقرر هدمها لخطورتها على السكان وليس لى مصدر دخل ولا مكان أعيش فيه أنا وأولادى وكنت واقفة على عربية الشاى أسترزق وأنفق على أولادى وفوجئت يوم الجمعة بالإشغالات تصادر العربية، وتوسلت إليهم يتركونى آكل عيش لكن للأسف رفضوا وقالوا المحافظ هيمر من هنا و.. بعد ما يمشى تعالى خديها لكن للأسف بعد زيارة المحافظ حضرت لاستلامها لكنهم رفضوا وقالوا هي مش مرخصة».

وأضافت السيدة باكية: «والله أنا غلبانة ومعنديش غير العربية دى علشان آكل عيش وأكل عيالى وأسرتي«.

وفى لفته إنسانية، استجاب رئيس مركز ومدينة المنصورة للسيدة وقبل رأسها معتذرًا عن تصرف مسئولي الإشغالات بحقها، وأمر بإعادة عربة الشاي مرة ثانية، كما أصدر رخصة تشغيل مؤقتة لها على أن تقف بعيدا عن الشارع الرئيسي حتى لا تعيق حركة المرور «

وشدد «الفرماوى» على مسئولى الإشغالات بصورة حسن معاملة المواطنين وتطبيق روح القانون في الحالات الإنسانية مؤكدا أن مكتبه مفتوح لأي صاحب شكوى من المواطنين .