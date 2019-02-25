شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران»: بدء تلقي طلبات الحج من شركات السياحة حتى 15 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعلن الشركة الوطنية مصر للطيران عن بدء تلقيها طلبات الحجز من قبل شركات السياحة لموسم الحج هذا العام ١٤٤٠هـ/٢٠١٩م، وذلك اعتبارًا من الإثنين وحتى موعد أقصاه ١٥ أبريل المقبل، حيث يمكن لشركات السياحة تقديم طلباتها إلى إدارة الحج والعمرة التابعة للشركة ومقرها أبراج أغآخان بشبرا.

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