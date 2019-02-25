شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يزور مدرستين خلال زيارته لمحافظة السويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة السويس، الإثنين، مدرسة السويس الثانوية للبنات، وتفقد فصول المدرسة وتحدث مع بعض الطالبات.
كما زار «مدبولي» خلال الزيارة مدرسة الإمام الشافعي الابتدائية بمحافظة السويس، والتي طلب زيارتها بشكل مفاجئ أثناء زيارته لإحدى المدارس المواجهة لها.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يزور مدرستين خلال زيارته لمحافظة السويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.