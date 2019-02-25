شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة لرئيس الوزراء: «استلمنا التابلت ومتدرّبناش عليه».. ومدبولي: «لم أر أحدًا يحصل على 101%» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال زيارة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لمحافظة السويس، اليوم الاثنين، سألتهُ طالبة بمدرسة السويس الثانوية للبنات، عن تأخُر تسلم «التابلت»، إذ قالت: «استلمنا (التابلت) مؤخرًا ولم نتدرب عليه جيدًا»، وأضافت: «دخلنا في امتحان ولم اتلّقى تدريب جيد، وهو ما أثر على درجاتي».

وردّ مدبولي على الطالبة، قائلاً: «أي منظومة جديدة تحتاج إلى الوقت، نحنُ نجري تعديل في التعليم، لم أرى في أي دولة في العالم من يحصل على 101%».

يُذكر ان رئيس الوزراء، بدأ جولته صباح اليوم الاثنين، داخل محافظة السويس، فيما رافقه عدد من الوزراء، بينهم وزيرة الصحة، دكتورة هالة زايد.