شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة لرئيس الوزراء: «استلمنا التابلت ومتدرّبناش عليه».. ومدبولي: «لم أر أحدًا يحصل على 101%» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
خلال زيارة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لمحافظة السويس، اليوم الاثنين، سألتهُ طالبة بمدرسة السويس الثانوية للبنات، عن تأخُر تسلم «التابلت»، إذ قالت: «استلمنا (التابلت) مؤخرًا ولم نتدرب عليه جيدًا»، وأضافت: «دخلنا في امتحان ولم اتلّقى تدريب جيد، وهو ما أثر على درجاتي».
وردّ مدبولي على الطالبة، قائلاً: «أي منظومة جديدة تحتاج إلى الوقت، نحنُ نجري تعديل في التعليم، لم أرى في أي دولة في العالم من يحصل على 101%».
يُذكر ان رئيس الوزراء، بدأ جولته صباح اليوم الاثنين، داخل محافظة السويس، فيما رافقه عدد من الوزراء، بينهم وزيرة الصحة، دكتورة هالة زايد.
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