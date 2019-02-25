شكرا لقرائتكم خبر عن جامعات سوهاج والزقازيق والسويس تنظم مبادرة «رياضة من أجل الصحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعات سوهاج والزقازيق وأسوان والسويس تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، والدكتورطارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فعاليات رياضية بمشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وذلك تنفيذًا لمبادرة (رياضة من أجل الصحة) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقال الدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، أن المبادرة تهدف إلى نشر الثقافة الرياضية، والعمل على تحسين الأوضاع الصحية لشباب الجامعات، ويتم تنفيذها تحت إشراف قطاع الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالي، ومعهد إعداد القادة بحلوان.