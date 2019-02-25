شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: امتحان الصف الأول الثانوي للمصريين في الخارج مثل العام السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، إن نظام امتحان طلاب الصف الأول الثانوي العام لأبناء المصريين في الخارج للعام الدراسي (2018 /2019) سيكون مثل العام السابق.

وأضاف شوقي- في خطاب أرسله إلى وزارة الخارجية للتأكيد على جميع السفارات المصرية بالدول التي بها تمثيل دبلوماسي- أنه لا مساس بتوفير الامتحانات في الخارج بجميع المراحل الدراسية.

وأشار إلى أنه في ضوء المتغيرات الحالية في نظام التعليم المصري، تعكف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على دراسة الحلول التقنية المناسبة امتحانات أبناء المصريين في الخارج بدءا من العام الدراسي (2019 /2020).