شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: حملة تطعيم «الديدان المعوية» حققت 102% من المستهدف في 16 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تحقيق الحملة القومية لتطعيم طلاب المرحلة الابتدائية ضد الديدان المعوية، 102% من المستهدف لها، في 16 محافظة بمرحلتها الأولي.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان أن الوزارة كانت تستهدف في محافظات المرحلة الأولى الـ16، 8 مليون و475 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية، حيث تم تطعيم 8 مليون و742 ألفاً حتى الآن، مشيرة إلى أن أعلى محافظة حققت أعلى من المستهدف هي الدقهلية بنسبة تخطت 104%،وأقل محافظات في معدلات التطعيم حققت 99.8% من المستهدف هي محافظتى جنوب سيناء، وبورسعيد.

من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم تطعيم 800 ألف طالب في محافظة القليوبية، وتطعيم 670 ألفاً في الغربية، و882 ألفاً في الشرقية، وقرابة 85 ألف طالب في الدقهلية، و880 ألف طالب في البحيرة، و200 ألف طالب في دمياط، ونحو 89 ألف في بورسعيد، وقرابة 700 ألف في الاسكندرية، و80 ألف في مطروح.

وأضاف «مجاهد» أنه تم تطعيم مليون و290 ألفاً في محافظة الجيزة، و468 ألف في الفيوم، و736 ألف في المنيا، و620 ألف بأسيوط، و36 ألفاً على الوادي الجديد، و419 ألفاً في قنا، و20 ألف في جنوب سيناء.

ومن جانبها أشارت الدكتورة آيات حجاج، رئيس الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة إلى أن المرحلة الثانية من «الحملة» ستنطلق خلال الفترة من 19 مارس حتى 28 مارس المقبلين في 11 محافظة، وهم القاهرة، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، وأسوان، والأقصر.

واكدت على حرص الوزارة على تنفيذ حملات قومية تستهدف تعزيز الصحة العامة لدى جميع المواطنين.