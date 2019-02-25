شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يوجه باستكمال إنشاءات مستشفى السويس تمهيدًا لـ«التأمين الشامل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مسئولي مستشفى السويس العام بضرورة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمستشفي، خاصة أنه ضمن منظومة المرحلة الأولى من مشروع التأمين الشامل.

كان رئيس الوزراء قد زار مستشفي السويس العام، الإثنين، واطلع على أعداد الأطباء العاملين به، منهم الدكتور يوسف خليفة، مدير المستشفي.

كان الدكتور مدبولي قد أجري جولة، صباح الإثنين، في محافظة السويس، يرافقه عدد من الوزراء، من بينهم وزير الصحة.