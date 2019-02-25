الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل الجدول الزمنى للانتخابات البرلمانية بأشمون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بتعديل الجدول الإجرائى والزمنى للانتخابات التكميلية بالدائرة الخامسة بأشمون، ومقرها مركز أشمون بمحافظة المنوفية. صدر هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 45 لسنة 2014 الصادر بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.







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